اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 04 سبتمبر 2024 01:22 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

هيئة قضايا الدولة تدشن الصفحة الرسمية للمركز الإعلامي على إنستجرام

الأربعاء، 04 سبتمبر 2024 12:43 ص
هيئة قضايا الدولة تدشن الصفحة الرسمية للمركز الإعلامي على إنستجرام المستشار عبد الرزاق شعيب رئيس هيئة قضايا الدولة
كتب إبراهيم قاسم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

في إطار تفعيل رؤية القيادة السياسية نحو التحول الرقمي، أعلنت هيئة قضايا الدولة عن تدشين الصفحة الرسمية للمركز الإعلامي على منصة التواصل الاجتماعي "انستجرام".

يأتي هذا الإعلان تزامنًا مع صدور قرار المستشار عبد الرزاق  شعيب، رئيس هيئة قضايا الدولة، بتشكيل المركز الإعلامي برئاسة المستشار أحمد ثابت، الأمين العام للهيئة.

WhatsApp Image 2024-09-03 at 11.15.56 PM
 
وقامت الإدارة العامة للتحول الرقمي بالأمانة العامة، برئاسة المستشار أحمد ثابت الأمين العام، بتدشين الصفحة الرسمية لهيئة قضايا الدولة على إنستجرام، على أن يتولى الإشراف على هذه الصفحة المستشار وليد السيد عناني، الأمين العام المساعد للتحول الرقمي.
WhatsApp Image 2024-09-03 at 11.16.56 PM
 

وتهدف هذه الخطوة إلى تسهيل التواصل مع المواطنين، فضلا عن استعراض أهم الأخبار والمستجدات المتعلقة بقضايا الدولة، والتى تعد واحدة من الخطوات العديدة التي اتخذتها الهيئة لتأكيد التزامها بالتحول الرقمي بتبني أحدث التقنيات.. وإليكم رابط الصفحة: https://www.instagram.com/slaegypt

 







صفحة قضايا الدولة

صفحة قضايا الدولة على انستجرام

صفحة قضايا الدولة على الفيس بوك

هيئة قضايا الدولة

اعلام هيئة قضايا الدولة

اخبار هيئة قضايا الدولة




مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة