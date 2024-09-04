هيئة الأرصاد: أجواء حارة اليوم والعظمى بالقاهرة الكبرى تسجل 34 درجة

كتب محمود راغب

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن أخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى استمرار الأجواء حاره رطبه على أغلب الأنحاء شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وأشارت هيئة الأرصاد إلى أن أعلى درجة حرارة متوقعة على القاهرة الكبرى اليوم 34 درجة مئوية، لافته إلى أن الرياح معتدلة تنشط أحياناً على أغلب الأنحاء.

ويشهد اليوم الأربعاء ، طقس حار رطب نهارا على أغلب أنحاء الجمهورية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء.

ومتوقع اليوم أن يشهد استمرار ارتفاع نسب الرطوبة ما يزيد من الإحساس بـ حرارة الطقس عن المتوقع بقيم تتراوح من 2: 3 درجات.

وبالنسبة لـ درجات الحرارة اليوم الأربعاء: القاهرة العظمى 34 درجة والصغرى 26، والإسكندرية العظمى 32 والصغرى 24، ومطروح العظمى 31 درجة والصغرى 24، وسوهاج العظمى 39 درجة والصغرى 27، وقنا العظمى 42 درجة والصغرى 30، وأسوان العظمى 42 درجة والصغرى 30.