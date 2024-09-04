هلال ربيع الأول يزين سماء الوطن العربى اليوم ويشاهد بسهولة بالعين المجردة

كتب محمود راغب

يرصد هلال القمر الصغير لشهر ربيع الأول بعد غروب الشمس اليوم الأربعاء 4 سبتمبر 2024 والانتقال نحو بداية الليل حيث سيشاهد بالعين المجردة فى حال كانت السماء صافية وهى فرصة للتصوير بسماء الوطن العربي



وأعلنت دارُ الإفتاءِ المصريةُ أن اليومَ الأربعاء الموافق الرابع من شهر سبتمبر لعام ألفين واربعة وعشرين ميلاديًّا هو أول أيام شهر ربيع الأول لعام ألف وأربعمائة وستة وأربعين هجريًّا، وبذلك يكون رسميًا المولد النبوى الشريف يوم 15 سبتمبر.

وهلال شهر ربيع الأول ولد مباشرة فى تمام الساعة الثالثة والدقيقة 57 بعد الظهر بتوقيت القاهرة المحلى أمس الثلاثاء 3 سبتمبر المقبل (يوم الرؤية).



واستطلعَت دارُ الإفتاءِ المصريةُ هلالَ شهرِ ربيع الأول لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وستة وأربعين هجريًّا بعد غروب شمس يوم الثلاثاء التاسع والعشرين من شهر صفر لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وستة وأربعين هجريًّا، الموافق الثالث من شهر سبتمبر لعام ألفين وأربعة وعشرين ميلاديًّا بواسطة اللِّجان الشرعيةِ والعلميةِ المنتشرةِ فى أنحاء الجمهورية.