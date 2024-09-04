نائب المحافظ يبحت مع رئيس مدينة سوهاج طلبات السكان

سوهاج محمود مقبول

عقد المهندس شريف عبد البديع، رئيس جهاز مدينة سوهاج الجديدة، اجتماعًا مع الدكتور محمد عبد الهادي، نائب محافظ سوهاج، لمناقشة طلبات سكان المدينة، وذلك استجابة لمطالب المواطنين.

حضر الاجتماع عدد من المسؤولين بينهم الدكتور ماهر عبد الخالق، مدير تنفيذي لمديرية التربية والتعليم، سحر حمدي، مدير إدارة التخطيط بالمديرية، والدكتور أحمد عبد الحليم، وكيل وزارة الصحة، والدكتور سامح توني، وكيل وزارة التموين، مختار علام، مدير عام الإصلاح الزراعي، جلال عامر، مدير إدارة المواقف.

وفى بداية الاجتماع تمت مناقشة موضوع تعديل خط سير سيارات الميكروباص، حيث اقترح دخول السيارات من مدخل المنطقة الصناعية مرورًا بمناطق "ابني بيتك 3" و"138 فدان" وصولاً إلى المستشفى الجامعي.

وأوضح مدير إدارة المواقف أن هذا الموضوع يحتاج إلى قرار من لجنة تضم إدارة مرور سوهاج ونقابة السائقين، حيث تم الاتفاق على إجراء معاينة ميدانية لدراسة الطلب. أكد المهندس شريف عبد البديع أن هذا المقترح سيحل أكبر مشكلة تواجه المدينة، وسيساهم في زيادة نمو السكان والتنمية داخل المدينة.

في مجال التعليم، تم مناقشة مشكلة كثافة الطلاب في الفصول بمدرسة الإسكان القومي، وأوضح الدكتور ماهر عبد الخالق أنه تم توفير خمس فصول إضافية، وأشار إلى التنسيق مع هيئة الأبنية التعليمية لاستكمال بناء المدارس الجديدة.

وفي مجال الصحة، تم بحث إنشاء مكتب صحة لتسجيل المواليد والوفيات بالمدينة، وأكد الدكتور أحمد عبد الحليم أن العمل جارٍ على ذلك.

وفي مجال التموين، طالب المهندس شريف عبد البديع بزيادة حصص الدقيق لمخابز المدينة وتنفيذ حملات لضبط الجودة والأسعار، وطالب بسرعة نقل مديرية التموين إلى مقرها الجديد بالمدينة، مع دراسة إمكانية بناء مجمع حكومي لنقل جميع المصالح الحكومية إليه.

في مجال الغاز الطبيعي، تم مناقشة تخصيص قطعة أرض لإنشاء محطة تخفيض ضغوط الغاز الطبيعي، وكُلفت الجهات المعنية بالتفاوض مع المزارعين لشراء الأرض لصالح المدينة بالطرق القانونية.

في ختام الاجتماع، أكد الدكتور محمد عبد الهادي على أهمية استمرار هذه الاجتماعات بشكل شهري لمتابعة مشاكل المدينة وتلبية احتياجات السكان.