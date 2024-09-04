مكتبة الإسكندرية تقدم عرض "مكتبتك فى مدرستك" فى الكشافة البحرية

الإسكندرية جاكلين منير

قدمت مكتبة الإسكندرية من خلال إدارة الزيارات التابعة لقطاع العلاقات الخارجية والإعلام عرض "مكتبتك فى مدرستك" فى ‏"الكشافة البحرية" بمنطقة الأنفوشى بالإسكندرية، وهو عبارة عن برنامج مخصص للطلاب والنشء بمختلف أعمارهم يستعرض تاريخ المكتبة وخدماتها.

وخلال ذلك النشاط يتم عرض فيلم بعنوان "مكتبة الإسكندرية بين الماضى والحاضر والمستقبل"، والذى يستعرض تاريخ إنشاء المكتبة القديمة وفكرة إعادة إحياء مكتبة الإسكندرية الجديدة، وكذلك يتم تقديم شرح تفصيلى لأقسام وأنشطة المكتبة المختلفة المقدمة للجمهور.

جدير بالذكر أن إدارة الزيارات تعمل من خلال قسمي الاستقبال والجولات الإرشادية على استقبال زوار ورواد المكتبة وطلاب المدارس والجامعات من المصريين والجنسيات المختلفة وكذلك كبار الزوار وحجز وتنظيم الجولات الإرشادية وعروض البانوراما الحضارية باللغات العربية والانجليزية والفرنسية.

بالإضافة إلى الرد على استفسارات الجمهور المختلفة واستقبال شكاواهم ومقترحاتهم ومتابعة الاقتراحات مع الإدارات المختصة والتواصل مع مقدمي الشكوى مرة أخرى لمتابعة وتقديم كافة طلبات الزوار بالصورة اللائقة والمتميزة.