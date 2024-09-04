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#مصر_تفرض_مكانتها يتصدر منصة X بعد زيارة الرئيس السيسي لتركيا ولقاء أردوغان

الأربعاء، 04 سبتمبر 2024 11:56 م
#مصر_تفرض_مكانتها يتصدر منصة X بعد زيارة الرئيس السيسي لتركيا ولقاء أردوغان الرئيس السيسي وأردوغان
كتب محمد تهامى زكى

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جاء هاشتاج مصر تفرض مكانتها، في قائمة ترند الأكثر تداولا وانتشارا على منصة X تزامنا مع زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى تركيا ولقاء نظيره التركي رجب طيب أردوغان، التي اتفقا فيها على موقف مصرى تركى ثابت بضرورة وقف إطلاق النار فى قطاع غزة ووقف العدوان الإسرائيلى فى الضفة الغربية.

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وتنوعت تغريدات المدونين من خلال الهاشتاج، حيث قال أحدهم: "لقاء السيسي وأردوغان بيأكد إن التفاهم المشترك هو المفتاح لحل أزمات المنطقة.. خطوة إيجابية لمستقبل أحسن وإن شاء الله اللي جي هيبقى أحسن"، فيما قال آخر: "السيسي في تركيا بيأكد على أهمية العلاقات التاريخية بين مصر وتركيا وإن التعاون بينهم هيفيد المنطقة كلها مش بس البلدين، وأنا مع الكلام ده جدا حقيقي".

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وقال مدون آخر: "كلام السيسي في المؤتمر الصحفي مع أردوغان بيأكد إن مصر مش هتسيب غزة لوحدها وهتفضل تدعم كل مساعي السلام لحد ما نوصل لحل ونوقف الحرب دي إن شاء الله"، وقالت مدونة أخرى: "تصريحات الرئيس التركي بتوضح أهمية التعاون مع مصر لدعم القضية الفلسطينية، وكلامه عن غزة بيأكد إن مفيش حل غير وقف العنف وحماية الأبرياء".

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وقالت إحدى المغردات: "لما بنقول موقف مصر ثابت ف القضية الفلسطينية بيكون مش مجرد كلام، والرئيس السيسي في تركيا أكد وللمرة اللي لا تعد علي إقامة دولة فلسطينية مستقلة"، وقالت أخرى: "التنسيق والتعاون اللي بيحصل بين مصر وتركيا هدفه السلام والاستقرار، ودا اللي لازم الكل يسعي ليه عشان نوصل ليه في الوقت الصعب اللي بيحصل في المنطقة".

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