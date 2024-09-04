مصر تدين الهجوم الإرهابى فى ولاية يوبى شرق نيجيريا

(أ ش أ)

أدانت جمهورية مصر العربية، بأشد العبارات الهجوم الإرهابى الذى استهدف قرية فى ولاية "يوبى" بشرق نيجيريا، مما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات.

وأعربت مصر - في بيان صادر عن وزارة الخارجية، اليوم الأربعاء، عن خالص تعازيها وصادق مواساتها لحكومة وشعب جمهورية نيجيريا الشقيقة ولذوي ضحايا هذا العمل الإرهابي المروع، متمنية سرعة الشفاء لكافة المصابين.

وأكد البيان تضامن مصر الكامل "حكومة وشعبا" ودعمها لكافة جهود نيجيريا في مكافحة كافة أشكال العنف والتطرف والإرهاب، وتحقيق الأمن والاستقرار.