اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 04 سبتمبر 2024 09:55 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

مصر تدين الهجوم الإرهابى فى ولاية يوبى شرق نيجيريا

الأربعاء، 04 سبتمبر 2024 09:22 ص
مصر تدين الهجوم الإرهابى فى ولاية يوبى شرق نيجيريا وزارة الخارجية
(أ ش أ)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أدانت جمهورية مصر العربية، بأشد العبارات الهجوم الإرهابى الذى استهدف قرية فى ولاية "يوبى" بشرق نيجيريا، مما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات.

وأعربت مصر - في بيان صادر عن وزارة الخارجية، اليوم الأربعاء، عن خالص تعازيها وصادق مواساتها لحكومة وشعب جمهورية نيجيريا الشقيقة ولذوي ضحايا هذا العمل الإرهابي المروع، متمنية سرعة الشفاء لكافة المصابين.

وأكد البيان تضامن مصر الكامل "حكومة وشعبا" ودعمها لكافة جهود نيجيريا في مكافحة كافة أشكال العنف والتطرف والإرهاب، وتحقيق الأمن والاستقرار.







مصر

نيجيريا

وزاره الخارجيه

هجوم ارهابى فى نيجيريا

هجوم نيجيريا




مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة