اليوم السابع
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مصرع عامل سقط فى خزان مياه بالشرقية

الأربعاء، 04 سبتمبر 2024 11:02 ص
مصرع عامل سقط فى خزان مياه بالشرقية جثة - ارشيفية
الشرقية فتحية الديب

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لقى عامل مصرعه؛ إثر سقوطه داخل خزان مياه في مصنع بالعاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى في مستشفى التأمين الصحي بالعاشر من رمضان.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، تلقت إخطارا يفيد بورود إشارة من مستشفى التأمين الصحي بالعاشر من رمضان بوصول "عيد س" 41 عاما، عامل، مقيم بمركز منيا القمح، جثة هامدة، وتم التحفظ على الجثة في ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتبين من التحريات الأولية حدوث وفاة المتوفى إثر سقوطه داخل خزان مياه في مصنع بالمنطقة الصناعية الثالثة بمدينة العاشر من رمضان، وبالعرض على النيابة العامة صرحت بالدفن عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها وكيفية حدوثها.

 







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