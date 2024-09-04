مصرع شاب غرقا فى ترعة المريوطية بالهرم

كتب بهجت أبو ضيف

تعرض شاب للغرق فى ترعة المريوطية بالهرم، وتم الاستعانة برجال الإنقاذ النهرى لانتشال جثته، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد غرق أحد الأشخاص في ترعة المريوطية بالهرم.

انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ، وتم تحديد هوية الضحية، والاستعانة برجال الإنقاذ النهرى، حيث تم انتشال الجثة، ونقلها إلى ثلاجة المستشفى.

أكدت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، عدم وجود شبهة جنائية فى الحادث، وأن الشاب تعرض للغرق لعدم إجادته السباحة، وتحرر محضر بالواقعة، لتتولى النيابة التحقيق.