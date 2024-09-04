مصرع سائقين فى حادث تصادم سيارتين بالصحراوى الغربى للأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

لقي شابان في العقد الثالث من العمر مصرعهما بمحافظة الأقصر، اليوم الثلاثاء، في حادث تصادم سيارتين محملتين بالأسماك والأدوية على الطريق الصحراوى الغربى أمام قرية المساوية التابعة لمركز ومدينة إسنا، وتم نقل جثامين المتوفين إلى مشرحة مستشفى طيبة التخصصي التابعة لهيئة الرعاية الصحية بإسنا، لفحصها والتصريح من النيابة بالدفن وتسليمهم لذويهما، حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقى غرفة النجدة بمديرية أمن الأقصر، بقيادة اللواء محمد الصاوى مدير أمن الأقصر، إخطاراً من الأهالى على الطريق الصحراوى الغربى أمام قرية المساوية التابعة لمركز ومدينة إسنا، يفيد بوقوع حادث تصادم سيارتين إحداهما محملة بالأدوية والثانية محملة بالأسماك، مما أسفر عن مصرع كل من "أيمن جمال" 36 سنة مقيم بمدينة قوص في محافظة قنا، و"رامى مبارك" 33 سنة، مقيم بمحافظة قنا.

وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف ورجال المباحث لموقع الحادث، وتم نقل جثامين المتوفين إلى مشرحة مستشفى طيبة التخصصي التابعة لهيئة الرعاية الصحية بإسنا، لفحصها والتصريح من النيابة بالدفن وتسليمهم لذويهما، حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

كما شهد طريق الوادي بقرية الرزيقات التابعة لمدينة أرمنت غرب محافظة الأقصر، وقوع حادث تصادم وانقلاب مركبة توك توك على الطريق نتيجة السرعة الزائدة وانحراف عجلة القيادة عن سائقها، مما أسفر عن إصابة 6 مواطنين بكدمات وكسور متفرقة، حيث بدأت تفاصيل الواقعة بتلقى غرفة النجدة بمديرية أمن الأقصر، إخطاراً من خدمة كمين الوادى على الطريق الصحراوى أعلى منطقة الرزيقات في مدينة أرمنت غرب المحافظة، يفيد بوقوع حادث تصادم وانقلاب مركبة توك توك على الطريق نتيجة السرعة الزائدة وانحراف عجلة القيادة عن سائقها، مما أسفر عن اصطدام المركبة بعدد من المواطنين وإصابتهم بكدمات وكسور، وانتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث وتم نقل المصابين الـ6 من شباب المنطقة إلى مستشفى حورس التخصصى التابعة لهيئة الرعاية الصحية بمدينة أرمنت، لتلقي الفحوصات الطبية والعلاج اللازم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.