مشروعات تنموية وخدمية لتحسين الخدمات المقدمة لأهالى العريش

العريش ـ محمد حسين

أكد اللواء أسامة أحمد عفش، رئيس مركز ومدينة العريش أن الخدمات المقدمة للمواطنين فى المدينة مستمرة على مدار الساعة، فى إطار توجيهات محافظ شمال سيناء بضرورة متابعة سير العمل ميدانيا.

وأشار إلى أنه تمت متابعة سير العمل بالمركز التكنولوجي، حيث يجري استقبال كل طلبات المواطنين، وخاصة طلبات التصالح على مخالفات البناء، بالإضافة إلى الاستماع إلى شكاوى المواطنين والعمل على تذليل العقبات وتسهيل الخدمات المطلوبة.

وفى سياق متصل واصلت إدارة البيئة في المجلس جهودها في رفع القمامة والتراكمات من مختلف المناطق، وتم تكثيف العمل تحت إشراف رؤساء الأحياء وبمشاركة معدات المجلس، شركة النظافة، والمجتمع المدني.

شملت المناطق التي تم تنظيفها: شارع أسيوط من العتلاوي وحتى شارع النافورة، وشارع النافورة حتى شارع الخزان، بالإضافة إلى مناطق مربع أبو نجيلة، شاليهات غرناطة، ومنطقة آل أيوب، وشارع القاهرة، ومنطقة خدمات الضاحية.

كما تم توجيه الجهات المعنية برصف الشارع الرئيسي لمدخل حي الكرامة، وتركيب 12 كشافًا في داخل الحي، وردم الحفر أمام المدرسة الثانوية، وتهيئة مدخل المدرسة مع بداية العام الدراسي الجديد، إضافة إلى تركيب 3 كشافات أمام المدرسة.

وأضاف اللواء عفش أن مدينة العريش تشهد حاليًا تنفيذ عدد من المشاريع التنموية التي تهدف إلى تحسين الخدمات وتوفير مساحات خضراء وترفيهية للسكان. من بين هذه المشاريع، الحديقة المركزية التي يتم إنشاؤها أمام الصالة المغطاة على مساحة 58,000 متر مربع. يتكون المشروع من عدة مراحل، حيث بدأت المرحلة الأولى بالفعل بهدف توفير بيئة خضراء وأماكن ترفيهية لأهالي المدينة.

وأضاف أن وضع حجر الأساس لهذا المشروع تم ضمن احتفالات محافظة شمال سيناء بعيدها القومي، ويتم تنفيذه على ثلاث مراحل، ما سيضيف مناطق خضراء جديدة يستفيد منها السكان والزوار على حد سواء.

وفي سياق آخر أشار اللواء عفش إلى أن المدينة تشهد أيضًا إنشاء مجمع خدمات مصر على مساحة 4,200 متر مربع، وهو من أوائل المجمعات الخدمية التي يتم إنشاؤها على مستوى الجمهورية. يهدف المجمع إلى تقديم جميع الخدمات الحكومية المتكاملة لأبناء محافظة شمال سيناء، وذلك في إطار توجه الدولة نحو رقمنة الخدمات لتسهيل الإجراءات وتوفير الوقت والجهد على المواطنين.