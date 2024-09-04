اليوم السابع
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الأربعاء، 04 سبتمبر 2024 05:26 م
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محمد يوسف وكيلا لوزارة الصحة بقنا خلفا لمحمد يحيى بدران

الأربعاء، 04 سبتمبر 2024 05:06 م
محمد يوسف وكيلا لوزارة الصحة بقنا خلفا لمحمد يحيى بدران الدكتور محمد يوسف عبد الخالق
قنا صابر سعيد

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أصدر الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، قرارًا بتعيين الدكتور محمد يوسف عبد الخالق، وكيلًا لوزارة الصحة بمحافظة قنا، خلفًا للدكتور محمد يحيى بدران.

وكان قد شغل الدكتور محمد يوسف عبدالخالق، وكيل وزارة الصحة الجديد بقنا، العديد من المناصب القيادية فى مختلف محافظات الجمهورية، أبرزها منصب وكيل وزارة الصحة بالسويس، ووكيل وزارة الصحة بمرسى مطروح، ووكيل وزارة الصحة ببنى سويف، ووكيل وزارة الصحة بالأقصر.

وكان الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، قد أصدر القرار الوزارى رقم 264 لسنة 2024 بتشكيل لجنة لإعداد قائمة لحركة شغل وظائف مديرى ووكلاء مديريات الشئون الصحية بالمحافظات على أن تصدر تلك الحركة سنويا خلال شهر أغسطس من كل عام، بناء على تقييم القدرات العلمية والتاريخ الوظيفى، والإنجازات التى حققها كل مرشح فى الوظائف السابق شغلها، والسمات الشخصية، وتوافر معايير الشفافية والنزاهة.







صحة قنا

وكيل وزارة الصحة

محمد يوسف

اخبار قنا




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