محافظ كفرالشيخ: إنشاء وتطوير 37 مستشفى ووحدة صحية ومبادرة حيا كريمة عالمية

كفر الشيخ- محمد سليمان

أكد اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، أن المنظومة الصحية شهدت تطويرًا شاملًا نظرًا لاهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالمنظومة الطبية بجميع المحافظات وخاصةً محافظة كفر الشيخ.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، فقد تم إنشاء وتطوير 37 مستشفى ووحدة صحية على مستوى المحافظة منها، المستشفى الجامعي، ومستشفى الطوارئ، ومستشفى الأورام بالجامعة، والمستشفى التعليمي بجامعة كفرالشيخ، وتطوير الدرجة الممتازة بمستشفى كفرالشيخ العام، ومستشفى الحميات، ومستشفى الصدر، ومستشفى مركز الأورام بمدينة كفرالشيخ، وتطوير مستشفى دسوق العام، وتطوير مستشفى العبور للتأمين الصحي، وإنشاء وتشغيل مستشفى بلطيم التخصصي، ومستشفى سيدي غازي المركزي، ومستشفى برج البرلس المركزي، ومستشفى قلين المركزي، وجاري إنشاء مستشفى مطوبس المركزي، ومستشفى الرياض المركزي، ومستشفى الحامول المركزي، وتطوير مستشفى الجلدية، والمركز الطبي بمدينة كفرالشيخ، بالإضافة إلى الإنتهاء من إعادة إنشاء وتطوير عدد من الوحدات الصحية بقرى المحافظة، وذلك لتقديم خدمة طبية متقدمة لأهالي محافظة كفرالشيخ.

وأكد عبد المعطي، أن المدينة الطبية بجامعة كفرالشيخ، تضم مستشفى الطوارئ الذي يقام على مساحة 45 ألف متر مربع، ويتكون من دور أرضي، و8 أدوار متكررة، ويضم العديد من الأقسام، ومنها (قسم الطوارئ، قسم الأشعة، قسم الغسيل الكلوي)، بسعة 75 سريرًا، قسم الحروق بسعة 35 سريرًا، 9 غرف عناية مُركزة، 76 غرفة إقامة، بإجمالي 455 سريرًا للإقامة، 15 غرفة عمليات كُبرى، 7 غرف عمليات صُغرى، بإجمالي عدد الأسرة بالمستشفى 690 سريرًا، ومركز الأورام الذي يُقام على مساحة 8 آلاف متر مربع، ويتكون من دور أرضي، و3 أدوار علوية، ويضم غرفتين إشعاع خطي علاجي، وغرفة محاكاة، و3 غرف أشعة مقطعية ورنين وسينيه، و38 سريرًا للعلاج الكيماوي و38 سريرًا للإقامة، ومبنى العيادات الخارجية والتعليم الطبي الذي يُقام على مساحة 20 ألف متر مربع، ويتكون من دور أرضي، و8 أدوار متكررة، ويضم 48 عيادة، وغرفتين للأشعة، و10 مدرجات سعة 100 فرد، و12 صالة تشريح.

وأشار محافظ كفرالشيخ، أن المحافظة قد حظيت بطفرة غير مسبوقة في قطاع الصحة بإطلاق الدولة وبرعاية فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، حزمة من الخدمات والمبادرات الصحية العاجلة للمواطنين ومنها مبادرة حياة كريمة في قطاع الصحة، وكذلك دعم المستشفيات والوحدات الصحية بعدد من الأجهزة الطبية الحديثة وماكينات الغسيل الكلوي التي ساهمت في تقديم خدمات الرعاية الصحية بصورة أفضل للأهالي، واستفادت محافظة كفرالشيخ من هذه الخدمات بشكل كبير وغير مسبوق.

وكلف محافظ كفرالشيخ، بمتابعة المنظومة الصحية بالمستشفيات والمراكز الطبية والوحدات الصحية بمراكز ومدن المحافظة، ورفع مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمرضى، وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة لهم، لضمان تقديم خدمة طبية متميزة تليق بأهالينا فى محافظة كفرالشيخ.