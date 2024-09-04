محافظ بنى سويف يناقش مع "خدمة المواطنين" إجراءات حل الشكاوى

بنى سويف هانى فتحى

ناقش الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، نتائج وجهود متابعة الحلول والإجراءات لتنفيذ التوجيهات المتفق عليها خلال لقاء المواطنين يوم الأربعاء 28 أغسطس، وشهد بحث ومناقشة العديد من طلبات واحتياجات وشكاوى المواطنين فى عدد من القطاعات والمرافق الحيوية.

وأوضحت مها حميدة مدير خدمة المواطنين في التقرير الخاص بمتابعة الحلول والإجراءات المنفذة أنه فيما يتعلق بشكوى إحدى السيدات والتي التمست تدخل المحافظ لتسهيل إجراء عملية جراجية لابنها من ذوي الإعاقة البصرية تلميذ بالمرحلة الابتدائي من قرية سدس، يعاني من تضخم بالكليتين ومثانة عصبية، وبحاجة سريعة لإجراء العملية منعا للجوء إلى الغسيل الكلوي "بحسب ماورد بالطلب" فقد تم عمل تقرير للحالة، وبعد عرضه على المحافظ، وافق على صرف مساعدة مالية للمواطنة، بينما قام التأمين الصحي ببعض الإجراءات الطبية للتعامل مع الحالة، شملت عمل ديناميكية تبول وأشعة صاعدة على مجرى البول "بالصبغة"، وإعداد وتسليم خطاب "بعد نتائج الفحوصات" لإعادة عرض الحالة على استشاري مسالك بولية لتقرير الحالة وعمل ما يلزم، بجانب استقبال والدة الحالة لعمل تقرير عن حالة نجلها بعد العرض على اللجنة الطبية بالتأمين الصحي، في حين قامت إدارة المتابعة بالديوان العام بمخاطبة رئيس جامعة المنصورة بشأن التنسيق مع إدارة مركز غنيم للكُلى لتقديم الرعاية الطبية لنجل المواطنة.

وفيما يخص مطلب بعض أهالي قرية أبوسليم مركز بني سويف يلتمسون توصيل خدمة الصرف الصحي لبعض المساكن المجاورة للقرية (وحدات إسكان اجتماعي)، أفادت شركة المياه أنه يتم أعمال مد شبكات انحدار الصرف الصحي للشوارع المحرومة ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بالمرحلة الثانية، وأن تلك العمارات السكنية تقع ضمن القرى المشمولة بالمبادرة في المرحلة الثانية، وسيتم البدء في التنفيذ مع بدية المرحلة.

وبالنسبة للشكوى المقدمة من إحدى أهالي شارع الشهداء بمدينة ناصر، والمتضررة من ضعف وانقطاع المياه عن مسكنها بشارع الشهداء بالمدينة، أفادت شركة المياه أن المنطقة محل الشكوى تقع ضمن منطقة علوية بمدينة ناصر، حيث أنها تعاني المنطقة من ضعف المياه في فصل الصيف نتيجة تزايد عدد السكان وزيادة الاحتياجات، قامت الشركة بتنفيذ خطوط مياه شرب بالمناطق المحرومة بالحيز العمراني والكتلة السكنية المتلاحمة بالمدينة ضمن حياة كريمة، بجانب أنه يجري حاليًا إعادة تأهيل محطة مياه الشرب بإشمنت لحل مثل هذا المشكلات.