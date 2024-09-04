محافظ الوادى الجديد يطلق مبادرة للتمكين الاقتصادى لأهالى القرى

الوادي الجديد - ماهر البهنساوى

أعلن اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، عن إطلاق مبادرة للتمكين الاقتصادى للمواطنين بالقرى بالتنسيق بين المراكز وجمعيات تنمية المجتمع المحلى بدعم من مؤسسة التكافل الاجتماعي؛ لإقامة مشروعات توفر مصدر دخل وحياة كريمة لأهالى القرى.

وكان محافظ الوادى الجديد، اعلن عن إطلاق الدفعة الأولى من المشروعات الصغيرة التى تستفيد منها الأسر المعيلة بالقرى والتى تنفذها المحافظة من خلال مؤسسة التكافل الاجتماعى بقروض حسنة بدون فوائد؛ لتمكين الأسر اقتصاديًا وتعزيز إنتاجية القرى من مشروعات توفير الدواجن والاكتفاء الذاتى منها.

وبدأ تنفيذ المشروع بقريتى عين عيش ومرزوق بمركز بلاط والذى تستفيد منه 100 أسرة، من خلال توفير الدواجن والأعلاف والتحصينات والأدوية لكل أسرة، وذلك فى إطار جهود توفير حياة كريمة ومصدر دخل للأسر وتحويلها إلى أسر منتجة.