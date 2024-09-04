محافظ المنيا: تحويل مدرسة الفاروق للتعليم الأساسى إلى مدرسة للغات

المنيا-حسن عبد الغفار

أعلن اللواء عماد الكدوانى محافظ المنيا، أنه تم الموافقة على تحويل مدرسة الفاروق للتعليم الأساسي في بندر المنيا إلى مدرسة للغات، دون المساس بقاعات رياض الأطفال للمنفعة العامة.

بالإضافة إلى تخصيص مدارس جديدة لتقليل كثافة الفصول، وتفعيل البروتوكول المبرم بين الأزهر والتعليم لاستضافة مدارس التعليم العام في المعاهد الأزهرية خلال الفترة المسائية.

ولفت المحافظ إلى أنه تمت الموافقة على فتح فصلين للتمريض، وتخفيض سن القبول في مدارس المرحلة الابتدائية قليلة الكثافة، مع التشديد على التصدي للاشغالات أمام المدارس ومواجهة ظاهرة الباعة الجائلين حفاظًا على سلامة الطلاب والمظهر الحضاري للمؤسسات التعليمية.

