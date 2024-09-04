محافظ المنوفية: حملات مكبرة لرفع الإشغالات بأشمون والشهداء ومنوف وبركة السبع

المنوفية - محمد فتحى

أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، تكثيف حملات المرور والمتابعة اللحظية على مدار اليوم بنطاق الوحدات المحلية، لتحقيق الانضباط العام للشارع، لتسهيل الحركة المرورية أمام المواطنين والمتابعة المستمرة في هذا الشأن.

و‌شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف حملة إشغالات مكبرة أسفرت عن تحرير 21 محضر إشغال و19 حالة ضبط و25 إزالة فورية، كما نظمت حملة تفتيشية على الأسواق والمخابز ومنافذ بيع السلع الغذائية لضبط السلع مجهولة المصدر تمكنت من تحرير 21 محضر اشتراطات وشهادات صحية و2 محضر بيئة و5 محاضر تموينية لعدم الإعلان عن الأسعار، وإعدام 15 كجم منتجات غذائية منتهية الصلاحية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك المخالفات.

وفي مركز ومدينة أشمون قام رئيس الوحدة المحلية بشن حملة إشغالات مكبرة بشوارع المدينة، أسفرت عن تحرير 30 محضر إشغال و45 إزالة فورية للحفاظ على حرم الطريق واستعادة الشكل الحضارى والجمالي تحقيقاً للصالح العام.

كما نظمت الوحدات المحلية لمركزي بركة السبع والشهداء حملات إشغالات صباحية وليلية مكبرة لإزالة كافة التعديات المخالفة على الطرق العامة، وذلك للحد من المخالفات، وتم إخلاء الشوارع من الباعة الجائلين وإلزام أصحاب المحلات التجارية بالمساحات المخصصة لهم تنفيذاً للقانون وحفاظاً على هيبة الدولة.