محافظ القليوبية يواصل لقائه الأسبوعي بالمواطنين

القليوبية إبراهيم سالم

واصل المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، عقد لقائه الأسبوعي السابع بمدينة بنها، للتعرف على شكواهم وتلبية مطالبهم في ضوء اللوائح والقوانين المنظمة من مدن بنها وكفر شكر وطوخ وقها، والعمل على إيجاد الحلول العاجلة والفورية لها، في ضوء خطة المحافظة بالتفاعل مع المواطنين وفتح قنوات التواصل والتفاعل معهم، تنفيذاً لتكليفات القيادة السياسية، وذلك بحضور قيادات المحافظة التنفيذية، حيث تم فتح باب الحوار أمام الجميع لتقديم شكواهم ومقترحاتهم حول مختلف المشكلات التي تواجههم.

واستمع المحافظ باهتمام بالغ إلى جميع المشكلات، ووعد باتخاذ الإجراءات اللازمة لحل المشكلات المطروحة في أسرع وقت ممكن، مؤكداً أن خدمة المواطن وتلبية احتياجاته هي أولوية قصوى، وتنوعت طلبات المواطنين بتوفير فرص عمل ورصف شوارع وتوفير عربات طعام متنقلة ومراقبة تسعيرة المواصلات واستخراج تراخيص بناء وتنفيذ أحكام قضائية كما تم توفير فرصة عمل.

هذا وقد أكد محافظ القليوبية، أنه لا يدخر جهداً في تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية الشاملة للأهالي والتعرف على مطالبهم ومحاولة أيجاد حلول عاجلة حيالها.

وأكد المحافظ، أن هذه اللقاءات الدورية تهدف إلى تعزيز التواصل المباشر بين المواطنين وقيادات المحافظة، مشددة على أن خدمة المواطن تأتي على رأس أولويات المحافظة، وأن العمل جارٍ على تحسين مستوى الخدمات وتيسير الإجراءات الحكومية و أن المحافظة ستواصل العمل الجاد لضمان تلبية احتياجاتهم والاستجابة لتطلعاتهم.

وأكد محافظ القليوبية، أنه يتم فحص الطلبات فحصا دقيقا من خلال لجان عليا وخاصة في حالات الاستحقاق للحصول علي إعانات وشقق أو وظائف بشكل كامل يمنع تلاعب اي مواطن أو الحصول علي حق ليس من حقه بالإضافة إلي المتابعة المستمرة لحل المشاكل العالقة بالنسبة لشكاوي التقنين والتصالح وتراخيص البناء وتوصيل المرافق.

وأشار إلى أهمية هذه المطالب، وتعهد بالعمل الجاد لحلها بالتنسيق مع الجهات المعنية، وقد وجه بتشكيل لجان متخصصة لدراسة كل قضية على حدة، ووضع الحلول المناسبة لها في أسرع وقت ممكن، والتقي المحافظ خلال اللقاء بـ4 من المواطنين من الاحتياجات الخاصة للاستماع إلى شكواهم، المتمثلة في توفير فرص عمل قطاع خاص وقبول بعدد من المدارس، وعلي الفور استجاب المحافظ لتلك الطلبات، ووجه إدارة خدمة المواطنين بمتابعة تنفيذ الحلول المتفق عليها خلال اللقاء المفتوح، لضمان الالتزام وسرعة التنفيذ لما تقرر خلال اللقاء، مؤكدًا أن الجهاز التنفيذي بأكمله حريص على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالعمل المتواصل لتحسين مستوى وجودة حياة المواطنين والتعامل مع مشاكلهم عن قرب.

جاء اللقاء بحضور كل من الدكتورة إيمان ريان نائب المحافظ، واللواء إيهاب حسن سراج الدين السكرتير العام للمحافظة، واللواء عبد الله عاشور السكرتير العام المساعد، ورؤساء مدن بنها وطوخ وقها وكفر شكر، ووكلاء وزارة التربية والتعليم والاسكان والتضامن والعمل والصحة، والجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى وشركة المياه ومديري الشئون الهندسية والتخطيط العمراني بالمحافظة.

ومن الجدير بالذكر أن المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية قد قرر عقد لقاء أسبوعى مع المواطنين، على أن يُعقد يوم الثلاثاء من كل أسبوع، لبحث الشكاوى ومناقشة المقترحات بمراكز بنها وشبرا الخيمة والخانكة وطبقا لتاريخ التقدم، حيث سيتم أسبوعيا مقابلة 30 مواطنا طبقا لأولوية التقدم بالطلب بالمركز التكنولوجى وسوف تكون أماكن عقد اللقاءات بالمحافظة كالآتى بنها لمراكز ومدن (بنها وكفر شكر وطوخ وقها) شبرا لمراكز ومدن (أحياء شرق وغرب شبرا الخيمة وقليوب والقناطر الخيرية) الخانكه لمراكز ومدن (الخانكة وشبين القناطر والخصوص والعبور).