محافظ الغربية يستقبل البطل أحمد الجندي ابن المحافظة بطل ذهبية باريس 2024

الغربية محمد طارق

استقبل اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، البطل الأولمبي أحمد أسامة الجندي ابن المحافظة والمتوج بذهبية أولمبياد باريس 2024 للخماسي الحديث، بحضور الدكتور محمود عيسى نائب المحافظ ويسري الديب وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية، أسرة اللاعب في وسط أجواء من الفخر والاعتزاز والفرح.

وكرم محافظ الغربية البطل مهديا له شهادة تقدير ودرع المحافظة، تكريماً للإنجاز التاريخى الذى حققه وتسطير تاريخا جديدا بالتتويج بالميدالية الذهبية في أولمبياد باريس 2024.

وأعرب محافظ الغربية، عن سعادته البالغة بضم المحافظه نماذج مضيئة ومشرفة، ترفع اسم مصر عاليا في المحافل الرياضية العالمية، متمنيا له الإستمرار في حصد البطولات القارية والعالمية، ورفع اسم مصر عاليا في المحافل الدولية.

وأكد محافظ الغربية، دعمه الكامل للرياضة والرياضيين من أبناء المحافظة، مشيراً إلى أنه قد تم إطلاق اسم البطل الأولمبي أحمد الجندي بطل ذهبية لعبة الخماسي الحديث في أولمبياد باريس على مركز شباب قرية مشال في بسيون لتشريفه مصر ومتمنيًا ان يخرج المركز جيلا من الأبطال يرفعون أسم مصر عاليا فى المحافل الدولية كما فعل الجندي.

ومن جانبه أعرب البطل عن سعادتهم لاستقبال المحافظ لهم ،مؤكدين أن هذه اللحظات لا تنسى، وستظل في ذاكرتهم دائما، لتمثل لهم دافعا حقيقيا لاستكمال تحقيق الإنجازات، والحصول علي الميداليات الذهبية وحصد الميداليات ورفع اسم المحافظة عاليا.

وفي الختام اهدى اتحاد الخماسي الحديث لمنطقة وسط الدلتا ونادي 23 يوليو دروع تذكارية لمحافظ الغربية.