محافظ الغربية يترأس أول اجتماع لجنة اختيار للقيادات لشغل وظائف قيادية

الغربية مصطفى عادل

ترأس اللواء أشرف الجندى محافظ الغربية، اجتماع لجنة القيادات للنظر فى اختيار أفضل العناصر المتقدمة لشغل بعض الوظائف بدرجة مدير عام تشمل مدير عام الشئون العلاجية، والخدمات المكملة ومدير عام الإدارة العامة لمكافحة الامراض المتوطنة وناقلات الامراض ومدير عام الإدارة العامة للشئون الوقائية والرعاية الأساسية ومدير عام الإدارة العامة لطب الأسنان، بحضور اللواء أحمد أنور السكرتير العام لمحافظة الغربية، المستشار عمرو حتاتة المستشار القانونى للمحافظة، صابر صلاح مدير مديرية التنظيم والإدارة، ومديرى مديريات التربية والتعليم والطب البيطرى والعمل.

وأكد محافظ الغربية، أن المحافظة تسعى دائما لاختيار أفضل العناصر لشغل الوظائف القيادية، ممن لديهم القدرة على تطوير معدلات العمل تطبيقا لقواعد ومبادئ الكفاءة والشفافية، مشيرا إلى حرص المحافظة على الدفع بالكوادر والقيادات القادرة على إنجاز المهام المطلوبة فى أسرع وقت وبكفاءة وجودة عالية، لافتا إلى الاستمرار فى تطوير ورفع كفاءة جميع الأجهزة التنفيذية والخدمية بالمحافظة، وذلك بما يتماشى مع مبادئ ومعايير الجمهورية الجديدة لخلق جهاز إدارى قادر وفعال وتحسين معدلات إرضاء المواطنين عن الأداء الحكومي.