محافظ الدقهلية يفتتح معرض أهلا مدارس الرئيسى فى المنصورة

الدقهلية شريف الديب

افتتح اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اليوم الأربعاء معرض (أهلا مدارس) الرئيسى بمدينة المنصورة بمقر الغرفة التجارية لبيع مستلزمات المدارس بأسعار مخفضة تحت إشراف مديرية التموين وبالتعاون مع الغرفة التجارية، وجهاز شباب الخريجين بالمحافظة، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة ومتناهية الصغر، حيث يضم المعرض كافة المستلزمات المدرسية (الأدوات الكتابية - الملابس - الأحذية).

جاء ذلك بحضور الدكتور إيهاب منصور معاون المحافظ، و على حسن وكيل وزارة التموين، والمهندس أحمد رعب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالدقهلية، ووفاء عثمان مدير جهاز شباب الخريجين بالمحافظة، وأحمد إبراهيم ممثل جهاز تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

وأشار "المحافظ" إلى أنه سيتم افتتاح عدد 18 معرض أهلا مدارس إضافى بمختلف مراكز ومدن المحافظة بالإضافة للمكتبات المدرسية التى ستشارك فى مبادرة تخفيض أسعار المستلزمات المدرسية.

وأوضح اللواء مرزوق، أن المعارض تضم كافة المستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة تترواح من 15% إلى 30% لبيعها إلى طلاب المدارس لدعم الأسر ورفع المعاناة عنهم.

وثمن المحافظ، دور كافة الجهات المشاركة فى معارض أهلا مدارس لتوفير مستلزمات المدارس للأسرة الدقهلاوية بأسعار مخفضه وهم ( التموين - الغرفه التجاريه - جهاز شباب الخريجين - جهاز تنمية المشروعات الصغيرة).