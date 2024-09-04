محافظة سوهاج تزيل تعديات على مساحة 120 متر في دار السلام

سوهاج محمود مقبول

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دار السلام، جنوب شرقى محافظة سوهاج، أنه تنفيذا لتوجيهات اللواء دكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، تواصل الوحدة المحلية والوحدات القروية التابعة حملاتها لإزالة المخالفات فور ظهورها والتصدي الفوري لها.

وفى هذا السياق وبإشراف المحاسب محمد السيد عوض، رئيس مركز ومدينة دار السلام، قامت الوحدة المحلية لقرية أولاد يحيى بحري، اليوم بتنفيذ حملة إزالة فورية للتعدي على الأراضي الزراعية بناحية المساعيد في أولاد يحيى بحري تم خلال الحملة إزالة بناء بالطوب الأبيض والأسمنت على مساحة 120 مترًا مربعًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالف.

ومن جانبه كد المحاسب محمد السيد عوض على أهمية المتابعة المستمرة خلال الأيام المقبلة وعدم التهاون في أي مخالفات، مشددًا على ضرورة التصدي السريع لأي تعديات واتخاذ الإجراءات القانونية المطلوبة العمل مستمر والمتابعة جارية لضمان تنفيذ هذه التوجيهات.