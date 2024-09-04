مؤتمر صحفى للرئيسين أردوغان والسيسى وتوقيع اتفاقيات

أنقرة- علا الشافعى- محمد الجالى

يشهد الرئيسان عبد الفتاح السيسي، ونظيره التركي رجب طيب أردوغان- بعد قليل- التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم بين حكومتي الدولتين في مختلف مجالات التعاون. كما سيعقد الرئيسان مؤتمرًا صحفيًا.

ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، ظهر اليوم، الأربعاء، إلى أنقرة في زيارة رسمية للجمهورية التركية، تلبية للدعوة المقدمة من الرئيس رجب طيب أردوغان. حيث كان الرئيس أردوغان على رأس مستقبليه بالمطار.



وأوضح السفير أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن زيارة الرئيس التاريخية لتركيا تمثل محطة جديدة في مسار تعزيز العلاقات بين البلدين، وللبناء على زيارة الرئيس أردوغان التاريخية لمصر في فبراير الماضي، وتأسيساً لمرحلة جديدة من الصداقة والتعاون المشترك بين البلدين، سواء ثنائياً أو على مستوى الإقليم، الذي يشهد تحديات جمة تتطلب التشاور والتنسيق بين البلدين.