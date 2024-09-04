لممارستهما أعمال الدجل والشعوذة وانشاء صفحة علي الفيسبوك.. تجديد حبس متهمين

كتبت أمنية الموجي

جددت محكمة الجنح المختصة، حبس متهمين بالنصب والاحتيال على المواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي زاعمين قدرتهما علي ممارسة أعمال الدجل والشعوذة، 15 يومًا احتياطيًا علي ذمة التحقيقات في القضية.

وتبين قيام المتهمين بممارسة نشاط إجرامي تخصص في ارتكاب جرائم النصب والاحتيال والاستيلاء على أموال المواطنين عن طريق إنشاء وإدارة العديد من الصفحات الإلكترونية الاحتيالية على مواقع التواصل الاجتماعي بأسماء وهمية، والقيام بمشاركات ومقاطع فيديو مسجلة ونشرها على تلك المواقع الاحتيالية مدعيين قدرتهم الفائقة على أساليب العلاج الروحاني، وتمكنا من خلال ذلك النشاط الإجرامي الاستيلاء على أموال المواطنين " من خلال تحويلات مالية، أو إرسال أكاد لكروت شحن الهواتف محمولة.

وألقي القبض علي شخصين لقيامهما بالنصب والإحتيال على المواطنين من خلال ممارسة أعمال الدجل والشعوذة، وبحوزتهما (هاتفى محمول".

بالفحص تبين وجود رسائل ومحادثات خاصة بترتيب اللقاءات مع المجنى عليهم" – الأدوات المستخدمة فى إرتكاب نشاطهم الإجرامى).بمواجهة المتهمان أقرا بقيامهما بالنصب على ضحاياهم وممارسة أعمال الدجل والشعوذة، والترويج لنشاطهما عن طريق الموقع المُشار إليه مقابل مبالغ مالية.