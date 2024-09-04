فصل الكهرباء اليوم عن عدة مناطق فى بيلا بكفر الشيخ لأعمال الصيانة الدورية

كفر الشيخ- محمد سليمان

أعلنت هندسة كهرباء بيلا، والوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا بمحافظة كفر الشيخ، عن فصل التيار الكهربائى عن مغذى حى «الصنايع» خروج لوحة توزيع كهرباء بيلا القديمة، اليوم الأربعاء، الموافق 4 سبتمبر الجارى، اعتبارًا من الساعة 9 صباحًا وحتى الساعة 12 ظهرًا، وذلك لأعمال الصيانة الدورية بالمغذى المشار إليه من قبل فرق الصيانة بالشركة.

وأكدت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا، أن هندسة كهرباء بيلا، ذكرت فى نشرتها الواردة اليوم الثلاثاء، أن المناطق والأحياء المتأثرة بفصل التيار الكهربائى هى: "حى الصنايع - حى المشرفى - حى مستشفى حميات بيلا - جزء من حى أبو رخا التابع لمغذى الصنايع".

وأشارت إلى أن إجراء الصيانة الدورية على المغذيات، لرفع كفاءة الخدمة، مناشدة المواطنين والمنشآت الحكومية والخدمية المتأثرة بفصل الخدمة اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير احتياجاتهم الأساسية التى تعتمد على الكهرباء خلال تلك الفترة المذكورة، وأنها تناشد المواطنين وقاطنى هذه المناطق بتدبير احتياجاتهم من التيار الكهربائى فترة انقطاع التيار الكهربائى وحتى عودته مرة أخرى.