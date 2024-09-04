اليوم السابع
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فصل التيار الكهربى لتسهيل رفع ركام عقار مدينة نصر المنهار

الأربعاء، 04 سبتمبر 2024 10:30 ص
فصل التيار الكهربى لتسهيل رفع ركام عقار مدينة نصر المنهار انهيار عقار مدينة نصر
كتب عبد الرحمن سيد

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يستكمل رجال الحماية عمليات رفع ركام العقار المنهار بمدينة نصر مع استمرار فصل التيار الكهربى عن المكان وفرض كردون أمنى حول موقع الانهيار.

واستعان رجال الحماية المدنية بالقاهرة، بلوادر تابعة للمحافظة لتسهيل عمليات البحث عن ضحايا أسفل عقار مدينة نصر المنهار لاستخراجهم وسط تمركز رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة بمحيط الحادث.

كان انهار عقار مكون من 6 طوابق وأرضى بمدينة نصر فى القاهرة، وعلى الفور انتقلت سيارات الحماية المدنية إلى موقع الحادث وبصحبتهم الأوناش لرفع حطام العقار والبحث عن مفقودين من عدمه.

تلقت غرفة النجدة فى القاهرة بلاغا بـ انهيار عقار بمدينة نصر، وانتقلت الأجهزة الأمنية والتنفيذية إلى مكان البلاغ، وتبين من خلال المعاينة الأولية أن عقار مكون من 6 طوابق وأرضى تعرض للانهيار، وتم الاستعانة برجال الحماية المدنية لإزالة ورفع الأنقاض، وتواجدت عدد من سيارات الإسعاف بمكان الواقعة.

 







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