علا الشافعى من قصر الرئاسة بأنقرة: توقيت زيارة الرئيس السيسي لتركيا هام للغاية

كتبت : نورهان طمان

قدم "تليفزيون اليوم السابع" تغطية خاصة للزيارة التاريخية للرئيس عبد الفتاح السيسى إلى تركيا، حيث تحدثت الكاتبة الصحفية علا الشافعي، رئيس تحرير جريدة "اليوم السابع"، والكاتب الصحفي، محمد الجالى، مدير تحرير "اليوم السابع"، اليوم الأربعاء، من قصر الرئاسة "بأنقرة" لاستعراض تفاصيل الزيارة وتوضيح أهميتها ودلالاتها وانعاكسها على معظم الملفات بمنطقة الشرق الأوسط.

وكشف محمد الجالى، أن "زيارة الرئيس التاريخية لتركيا تمثل محطة جديدة في مسار تعزيز العلاقات بين البلدين، هذه الزيارة تشمل العديد من الفعاليات المهمة منها توقيع اتفاقيات مهمة، على رأسها مجلس الشراكة الاستراتيجي رفيع المستوى"، قائلا: "هذه الزيارة بالفعل تاريخية وستأسس لمرحلة جديدة من الشراكة المصرية التركية على كافة الأصعدة".

أما الكاتبة الصحفية علا الشافعي، فقالت في هذا الصدد: " في البداية توقيت الزيارة مهم لما تشهده الأوضاع العالمية وتحديدا الحرب في غزة والضفة الغربية من مستجدات، وبالتالي ستكون الزيارة مثمرة من خلال توقيع اتفاقيات جديدة وتفعيل اتفاقيات أخرى".

وأضافت رئيس تحرير اليوم السابع: "تركيا لديها وعي كبير بشأن أهمية مصر في القارة ليس فقط لحجم الاستثمارات التي من المنتظر أن تفعل، ولكن أيضا لأن مصر هي ركيزة مهمة جدا في قارة أفريقيا".