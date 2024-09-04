اليوم السابع
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بمناسبة اليوبيل الفضى لتوليه مقاليد الحكم..

عاهل البحرين يصدر مرسوما ملكيا بالعفو عن 457 سجينا

الأربعاء، 04 سبتمبر 2024 10:15 م
عاهل البحرين يصدر مرسوما ملكيا بالعفو عن 457 سجينا العاهل البحرينى الملك حمد بن عيسى
وكالات

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أصدر عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، القائد الأعلى للقوات المسلحة ، مرسومًا ملكيًا ساميًا شاملًا بالعفو عن (457) سجين، وذلك بمناسبة اليوبيل الفضى لتوليه مقاليد الحكم.

ووفق صحيفة البلاد البحرينية؛ فأن العفو الملكى السامى، يعكس حرصًا كريمًا منه على تماسك وصلابة المجتمع  البحرينى وحماية نسيجه الاجتماعى.

كما يؤكد بواجب الالتزام بمبادئ العدالة وسيادة القانون واعتبارات صون الاستقلال القضائي والتوفيق بين العقوبة من جانب والظروف الإنسانية والاجتماعية للمحكوم عليهم من جانب آخر، بالإضافة إلى إتاحة فرصة الاندماج الإيجابي في المجتمع على نحو من شأنه إعلاء قيم ومعايير حقوق الإنسان، وبما يتفق ومنهج مملكة البحرين وثقلها الإقليمي في هذا الخصوص.







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عفو ملكى

أخبار البحرين




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