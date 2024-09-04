اليوم السابع
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طلاب كلية الطب جامعة المنوفية يلغون حفل التخرج لشراء ماكينة حضانة للأطفال

الأربعاء، 04 سبتمبر 2024 05:52 م
طلاب كلية الطب جامعة المنوفية يلغون حفل التخرج لشراء ماكينة حضانة للأطفال أرشيفية
المنوفية - محمد فتحى

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قرر طلاب الفرقة النهائية بكلية الطب جامعة المنوفية، إلغاء حفلة التخرج، وجمع المبالغ التى كان سيتم بها تنظيم حفل التخرج، وقرروا التبرع بالمبلغ لشراء ماكينة حضانة للأطفال ووضعها بمستشفى الجامعة.

وأكد أحد طلاب الفرقة النهائية بكلية الطب جامعة المنوفية، أنه تم عرض فكرة تجميع مبالغ حفل التخرج، وطرحها على جميع طلاب الفرقة النهائية بكلية الطب جامعة المنوفية، ولقيت الفكرة ترحلبا كبيرا وعلى الفور تم جمع المبالغ وتم شراء السرير أو الماكينة الحضانة الخاصة بالأطفال وتم وضعها بمستشفى الجامعة بشبين الكوم بمحافظة المنوفية.







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