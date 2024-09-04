اليوم السابع
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طقس حار غدا بأغلب الأنحاء ورطوبة مرتفعة والعظمى بالقاهرة 33 درجة

الأربعاء، 04 سبتمبر 2024 03:54 م
طقس حار غدا بأغلب الأنحاء ورطوبة مرتفعة والعظمى بالقاهرة 33 درجة حالة الطقس - أرشيفية
كتب – محمود راغب

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تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الخميس، طقسا حارا رطب نهارا على أغلب أنحاء الجمهورية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد،  مائل للحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء.

 

ومتوقع غدا أن يشهد استمرار ارتفاع نسب الرطوبة ما يزيد من الإحساس بـ حرارة الطقس عن المتوقع بقيم تتراوح من 2: 3 درجات، مع وجود نشاط رياح على أغلب الأنحاء.

 

ومتوقع غدا أن يشهد شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

 

وبالنسبة لـ درجات الحرارة غدا الخميس: القاهرة العظمى 33 درجة والصغرى 26، والإسكندرية العظمى 32 والصغرى 24، ومطروح العظمى 30 درجة والصغرى 23، وسوهاج العظمى 38 درجة والصغرى 27، وقنا العظمى 38 درجة والصغرى 27، وأسوان العظمى 40 درجة والصغرى 28.

 







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