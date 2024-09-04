ضبط هارب من مؤبد بحوزته 29 قطعة سلاح بأسيوط

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

نجحت الداخلية في ضبط هارب محكوم عليه فى جنايتى بالسجن المؤبد بأسيوط وبحوزته 29 قطعة سلاح نارى بدون ترخيص بقصد الإتجار).

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن أسيوط قيام (مزارع - مقيم بدائرة مركز شرطة القوصية، مطلوب التنفيذ عليه بالسجن المؤبد فـى جنايتى "مقاومة سلطات وسلاح وذخيرة- سرقة بالإكراه").. بالإتجار فى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه.. وبحوزته (5 بنادق آلية - 11 بندقية خرطوش – 13 فرد محلى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – مبلغ مالى "من متحصلات نشاطه") بمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه. تم إتخاذ الإجراءات القانونية.