صورة اليوم.. معابد الكرنك تشهد إقبالا سياحيا كبيرا

الأقصر – أحمد مرعى

شهدت منطقة معابد الكرنك بوسط مدينة الأقصر، اليوم الأربعاء، إقبالا كبيرا من الأفواج السياحية القادمة من مختلف دول العالم، وسط حالة من السعادة والفرحة بالانخفاض التدريجي في درجات الحرارة نهاراً، حيث تسجل أعلى درجة حرارة بمدينة الأقصر اليوم 41 درجة وتنخفض تباعاً خلال الأيام المقبلة.

وفي هذا الصدد كشف صلاح الماسخ مدير بمعابد الكرنك، إن معابد (آمون رع سيجم نحت) تجذب قلوب السياح بعد حركة التطوير والمشروعات القومية داخلها بتجديد صالة الأعمدة الكبرى ومشروع ترميم الكباش ورفع تماثيل ومسلات أمام الجمهور، لتجمل المعبد الذي تم تشييده ليكون دار لعبادة ثالوث طيبة المقدس، وهذا الثالوث مكون من الإله "آمون" وزوجته "موت" وابنهما الإله "خون سو"، وهو المعبد الذي تم تشييده فى عهد الملك أمنحتب الثالث لعبادة الإله آمون رع، علاوة على تأكيد نسبه للإله آمون، وذلك فى "1390-2353 ق.م".

كما يستمتع السائحون فى البر الشرقى أيضاً داخل أهم معبد على كورنيش النيل وهو معبد الأقصر، ومدخله من قلب ساحة سيدى أبو الحجاج الأقصر، وهو المعبد الذي تم تشييده فى عهد الملك أمنحتب الثالث لعبادة الإله آمون رع، علاوة على تأكيد نسبة للإله آمون، وداخل المعبد توجد مسلة بناها رمسيس الثانى لتصوير انجازاته الحربية وانتصاره على الأعداء فيها، وهى عبارة عن البرج الأول بارتفاع 24 مترًا (79 قدمًا)، بناه رمسيس الثانى وزين البرج بمشاهد انتصارات رمسيس العسكرية فى (معركة قادش)، كما سجلت انتصارات الفراعنة فى وقت لاحق، وانتصارات الأسرة 25 (السلالة النوبية).

جدير بالذكر إنه تشهد الحركة السياحة رواج كبير قبل أسابيع من دخول الموسم السياحى الشتوى الذي تستعد له محافظة الأقصر بأكملها خلال تلك الفترة، حيث أن الموسم الشتوي هو ذروة الحراك السياحي في الأقصر وأسوان مع تحسن حالة الطقس في الشتاء عن باقي المدن السياحة والأثرية حول العالم.