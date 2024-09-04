اليوم السابع
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صحة المنوفية : تدريب 190 من إدارات المديرية المختلفة لتقديم أفضل خدمة طبية

الأربعاء، 04 سبتمبر 2024 10:45 ص
صحة المنوفية : تدريب 190 من إدارات المديرية المختلفة لتقديم أفضل خدمة طبية جانب من التدريب
المنوفية - محمد فتحى

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قامت إدارة مكافحة العدوى بمديرية الصحة بمحافظة المنوفية ، بعقد العديد من التدريبات خلال شهر اغسطس 2024 م حيث تم تدريب العاملين  بالمستشفيات 20  تمريض تنظيم الأسرة ، 37 تمريض الأسنان ، 49 فنيين المعمل , كما شمل التدريب العاملين بالرعاية الأساسية ، 22 تمريض الأسنان بوحدات إدارة أشمون ،  41 تمريض تنظيم الأسرة بالوحدات وتدريب  27 من مسئولى مكافحة العدوى بوحدات إدارة الباجور.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات  الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان  اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بالحرص على تقديم أفضل خدمة طبية للمواطنين والارتقاء بمستوى مقدمي الخدمات الصحية، وذلك من خلال التدريب المستمر،  الدكتور محمد فوزي وكيل وزارة الصحة بالمنوفية .                                              

يأتي ذلك في إطار تقديم أفضل خدمة طبية لأبناء المحافظة والإهتمام  بالمنظومة الصحية ودعمها بكافة الإمكانات اللازمة من كوادر بشرية مدربة  لتقديم خدمات أفضل للمرضى للارتقاء وتحسين الخدمات والرعاية الصحية المقدمة للمواطنين.


 







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