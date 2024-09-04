صحة القليوبية: إطلاق 8 قوافل طبية بالقرى الأكثر احتياجا خلال شهر سبتمبر

القليوبية - إبراهيم سالم

أعلن الدكتور حمودة الجزار وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، تنظيم 8 قوافل طبية علاجية مجانية تابعة لمديرية الصحة تجوب المناطق البعيدة بمختلف مراكز ومدن المحافظة بشكل منتظم خلال شهر سبتمبر من العام الجارى 2024م، وذلك لتغطية المناطق النائية عن المستشفيات والتى لا يوجد بها وحدات صحية، حيث تقدم الخدمة الطبية والعلاجية بالمجان لأبناء المحافظة.

وأكد "الجزار"، أن خريطة القوافل الطبية خلال شهر سبتمبر الجارى جاءت على النحو التالي: 2 – 3 سبتمبر بقرية كفر منصور بكفر شكر، ويومي 6 – 7 سبتمبر بقرية العبادلة بطوخ، ويومي 9 – 10 سبتمبر بقرية كفر الحمام ببنها، ويومي 13 – 14 سبتمبر بقرية بلتان بطوخ، ويومي 16 – 17 سبتمبر بقرية مجول ببنها.

وتابع وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، أن خريطة القوافل الطبية تستكمل عملها خلال الشهر الجارى يومى 20 – 21 سبتمبر بقرية سنديون بقليوب، ويومي 23 – 24 سبتمبر بقرية إمياي بطوخ، ويومي 27 – 28 سبتمبر بقرية الصفرا بالخانكة.

وأوضح، أن القوافل تضم جميع التخصصات والكشف والعلاج والتحاليل والفحوصات بالمجان على يد نخبة متميزة من الأطباء فى جميع التخصصات، وتحت إشراف الدكتورة مفيدة رجاء منسق عام القوافل العلاجية.

وأشار، إلى أن القوافل تأتى فى إطار خطة الدولة وجهود محافظة القليوبية لتكثيف عمل القوافل الطبية المجانية وتقديم الخدمات الصحية المتميزة لجميع المواطنين، وتنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، والمهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، بتكثيف عمل القوافل الطبية العلاجية، حيث تتنوز أعمال القوافل ما بين الكشف الطبى فى التخصصات المختلفة (الباطنة - الأطفال - الجراحة - النساء - الأسنان - تنظيم أسرة - رمد)، إلى جانب عيادة "اكشف واطمن" للكشف عن الدهون الثلاثية ونسبة الكوليستيرول فى الدم وكذلك قياس السكر التراكمي.

واستطرد، أن القوافل تتضمن وجود معملى دم وطفيليات، ووجود سونار بعيادتى النساء وتنظيم الأسرة، كذلك عيادة الكشف المبكر للضغط والسكر ووجود لجنة لعمل التقارير العلاجية على نفقة الدولة، كذلك تقديم خدمة التثقيف الصحى للمواطنين المترددين على القافلة، كما يتم صرف الدواء من خلال صيدلية القافلة بالمجان.