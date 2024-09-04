سي إن إن: ارتفاع ضحايا إطلاق نار بمدرسة ثانوية في ولاية جورجيا إلى 4 قتلى و30 مصابا

كتب محمد شرقاوى

أفادت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها بأن سي إن إن تعلن عن ارتفاع ضحايا إطلاق نار بمدرسة ثانوية في ولاية جورجيا إلى 4 قتلى و30 مصابا.

وكانت قناة القاهرة الإخبارية أفادت فى خبر لها بأن وسائل إعلام أمريكية تفيد بمقتل شخصين وإصابة 4 آخرين فى إطلاق نار بإحدى المدارس بولاية جورجيا.

وقال مكتب عمدة مقاطعة بارو في بيان، إنه تم القبض على أحد المشتبه بهم بعد أن تلقت السلطات تقريرا عن إطلاق نار نشط في مدرسة أبالاتشي الثانوية في ويندر بولاية جورجيا.

وجاء في البيان "تم الإبلاغ عن وقوع إصابات، لكن التفاصيل المتعلقة بعددهم أو ظروفهم غير متوفرة حتى الآن".



وقال مصدر في المستشفى لشبكة "سي إن إن"، إن المستشفى المحلى يستقبل مرضى مصابين بطلقات نارية، وبحسب مقطع فيديو من خارج المدرسة، كان هناك ما لا يقل عن خمس سيارات إسعاف ووجود نشط كبير لقوات إنفاذ القانون في حرم المدرسة، كما يمكن رؤية مروحية طبية واحدة على الأقل تنقل مريضا من مكان الحادث.