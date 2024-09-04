رفع 125 طن مخلفات وقمامة من شوارع حى العامرية ثان بالإسكندرية

الإسكندرية -أحمد الزغبي

كثف حى العامرية ثان فى الإسكندرية أعمال رفع المخلفات والقمامة بناء على تعليمات الفريق أحمد خالد حسن محافظ الإسكندرية، للارتقاء بمستوى النظافة العامة.

وأشار حى العامرية ثان بالإسكندرية برئاسة يحيي زكريا رئيس حى العامرية ثان، إلى أن إدارة الرصد البيئى وإدارة المتابعة الميدانية وجميع الإدارات المعنية، قاموا ضمن أعمال النظافة ورفع الكفاءة، وتفريغ حاويات القمامة والإشراف علي أعمال رفع المخلفات بحمولات 125 طن، وما زلت حملات رفع القمامة والمخلفات مستمرة بشوارع حى العامرية ثان.

وتضمنت حملات رفع المخلفات، من شارع السحماوي بمعدات نهضة مصر، واستكمال رفع كفاءة طريق الكافوري بمعدات نهضة مصر،ورفع كفاءة النظافة بشارع ممدوح زهران



حملات رفع القمامة والمخلفات في العامرية ثان بالإسكندرية



حملات لرفع القمامة بحي العامرية ثان بالإسكندرية