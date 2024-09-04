رئيس مدينة المنيا: تحرير 30 محضرا مخالفة للمخابز البلدية بقرى المدينة

المنيا-حسن عبد الغفار

كلف عامر طه رئيس مركز ومدينة المنيا رؤساء الأحياء والمجالس المحلية بضرورة الإهتمام بأعمال الإدارات الخدمية لرفع كفاءة العمل وتقديم كافة الخدمات الضرورية للمواطنين، وشن حملات مستمرة للرقابة على السلع الغذائية والمخابز الآلية والبلدي والمحال التجارية للقضاء على جشع التجار.

وقال محمد سميح رئيس الوحدة المحلية بقرية تله التابعة لمركز المنيا، أن تم شن حملة مكبرة، بالتنسيق مع مكتب التموين وقد تم المرور على المخابز البلدية بالقرية و القري التابعة لها.

وأسفرت الحملة عن تحرير 30 محضر مخالفة مابين عدم مطابقة للمواصفات والنظافة، وعدم وجود شهادة صحية و عدم طباعة بون للصرف وخلافه، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والتحفظ على المضبوطات وتحريزها، وذلك حفاظا على صحة وسلامة المنتجات والخدمات المقدمة للمواطنين.

يأتى ذلك تنفيذا لتوجهات اللواء عماد كدواني محافظ المنيا بمتابعة الأعمال التى تقوم بها الوحدات المحلية بالمنيا والإدارات الخدمية.

