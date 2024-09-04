رئيس مدينة إسنا يناقش نسب التنفيذ لمشروعات حياة كريمة بالقرى

الأقصر - أحمد مرعى

عقد الدكتور محمد رزق رئيس مركز و مدينة اسنا، الاجتماع الأسبوعي للتنسيق ومناقشة آخر مستجدات مشروعات المرافق ضمن مبادرة حياة كريمة بمركز إسنا، وذلك فى إطار المبادرة الرئاسية للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ضمن المشروع القومي لتطوير 1500 قرية على مستوى الجمهورية "حياة كريمة"، وبناءا على توجيهات المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر.

وناقش خلال الاجتماع نسب التنفيذ والمعوقات والمشاكل التى تخص جميع المرافق ومحاولة ايجاد حلول لها وفى نهاية الاجتماع وجه رئيس المركز ضرورة تلاشي ملاحظات مركز شباب النمسا، وشدد على ضرورة حل مشكلة توصيل مرفق الكهرباء لمبنى وحدة التضامن الاجتماعي بالزنيقة وذلك بالتنسيق بين هندسة كهرباء اصفون و جهاز التعمير فى موعد اقصاه 15 يوما.

ووجه رئيس المركز أيضا بمناسبة حلول العام الدراسي الجديد ، جميع المرافق اتخاذ الاجراءات اللازمة نحو تغطية جميع المطابق والغرف المكشوفة بجميع الشوارع خاصة الشوارع المؤدية الى المدارس حفاظا على الأرواح.

ووجه أيضا رئيس المركز مسئولى المرافق بالتنسيق والعمل على سرعة إنهاء الأعمال بطريق طراد النيل بقرية النجوع والطريق امام مجمع الخدمات الحكومية بقرية العضايمة وطريق مدخل قرية الحلة تمهيدا لرصفهم، حيث حضر اللقاء كل من عبد الرحيم طايع نائب رئيس المدينة، والمهندس ضاحى عبده مدير التخطيط بالمركز، ومسئولى كلا من شركة مياه الشرب والصرف الصحي وشركة الغاز والهيئة القومية لمياه الشرب و شركة الاتصالات وشركة الكهرباء و مسئول الجهاز المركزي للتعمير .

