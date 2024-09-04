رئيس جامعة المنوفية يعقد اجتماع لجنتى المكتبة المركزية والمكتبات أون لاين

المنوفية - محمد فتحى

عقد الدكتور أحمد فرج القاصد رئيس جامعة المنوفية، اجتماع لجنتي المكتبة المركزية والمكتبات الجامعية الشهري، بمشاركة أعضاء اللجنة online عبر منصات الإجتماعات الإلكترونية.

في بداية الإجتماع، وجه الدكتور أحمد القاصد التهنئة لأعضاء اللجنة ومنسوبي الجامعة والأمة الإسلامية بقرب حلول ذكري المولد النبوي الشريف

وأوضح رئيس جامعة، أنه تم خلال الاجتماع إستعراض الأنشطة والفعاليات التي قامت بها مكتبات كليات ومعاهد الجامعة خلال شهر أغسطس، ومتابعة ما تم تنفيذه من قرارات ومناقشة جدول أعمال الجلستين.

واشار "القاصد" إلي إنه تم مناقشة الموضوعات الخاصة بأعمال الإدارة العامة لمكتبات الجامعة والمكتبة المركزية والرقمية والسمعية والبصرية، وما تم إنجازه من أعمال جرد المكتبات والإضافة الجديدة من الكتب والدوريات والموسوعات التي تم شرائها أو إهدائها إلي بعض مكتبات الكليات، بالإضافة إلى متابعة ما تقدمه المكتبة الرقمية من خدمات للباحثين من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وطلاب الدراسات العليا.



