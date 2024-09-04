رئيس الوزراء يحضر مأدبة عشاء رسمية بحضور الرئيس الصينى وقرينته

كتبت هند مختار

حضر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، مأدبة عشاء رسمية بحضور الرئيس الصينى وقرينته.

ويواصل الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، زيارته للصين لليوم التالى على التوالي، للمشاركة نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، فى قمة منتدى التعاون الصينى - الأفريقي "فوكاك"، الذى يعقد خلال الفترة من 4 إلى 6 سبتمبر الجارى، بحضور عدد كبير من رؤساء الدول والحكومات.

ويعقد رئيس الوزراء على هامش القمة، عدة لقاءات مع مسئولين صينيين وأفارقة، إلى جانب مقابلات مع مسئولي شركات صينية بارزة، بينها شركات عاملة في السوق المصرية، ويشهد الدكتور مصطفى مدبولي خلال الزيارة توقيع عدد من الوثائق المهمة، المتعلقة باستثمارات جديدة أو قائمة.

وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لدى وصوله بكين ، اجتماعًا مع تشاو له جي، رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، أعقبه عشاء عمل رسمي، حضره السفير عاصم حنفي، سفير مصر لدى الصين، والسفير لياو ليتشيانغ، سفير الصين لدى مصر، والسفير محمد أبو الوفا، نائب مساعد وزير الخارجية لشئون المنظمات والتجمعات الأفريقية، وعدد من كبار المسئولين الصينيين.