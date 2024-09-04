اليوم السابع
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رئيس الصين يؤكد موقف بلاده الداعم لاستقرار ليبيا

الأربعاء، 04 سبتمبر 2024 05:07 م
رئيس الصين يؤكد موقف بلاده الداعم لاستقرار ليبيا شى جين بينج رئيس الصين
وكالات

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أكد الرئيس الصينى شى جين بينج اليوم /الأربعاء/ على موقف بلاده الداعم لاستقرار ليبيا..قائلا : "إننا ندعم ليبيا فى حماية سيادتها الوطنية واستقلالها ووحدة أراضيها وإيجاد مسار للسلام والاستقرار والازدهار من خلال الحوار والتشاور".


جاء ذلك خلال لقاء الرئيس الصينى مع رئيس المجلس الرئاسى الليبى محمد المنفى اليوم وإعلانهما عن إقامة شراكة استراتيجية بين الصين وليبيا على هامش قمة منتدى التعاون الصينى الإفريقى (فوكاك) لعام 2024 ، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء (شينخوا) الصينية.







الصين

ليبيا

بكين




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