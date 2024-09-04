رئيس الصين يؤكد موقف بلاده الداعم لاستقرار ليبيا

وكالات

أكد الرئيس الصينى شى جين بينج اليوم /الأربعاء/ على موقف بلاده الداعم لاستقرار ليبيا..قائلا : "إننا ندعم ليبيا فى حماية سيادتها الوطنية واستقلالها ووحدة أراضيها وإيجاد مسار للسلام والاستقرار والازدهار من خلال الحوار والتشاور".



جاء ذلك خلال لقاء الرئيس الصينى مع رئيس المجلس الرئاسى الليبى محمد المنفى اليوم وإعلانهما عن إقامة شراكة استراتيجية بين الصين وليبيا على هامش قمة منتدى التعاون الصينى الإفريقى (فوكاك) لعام 2024 ، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء (شينخوا) الصينية.