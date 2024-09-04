رئاسة مركز الخارجة: إجراء القرعة العلنية لتسليم الأراضي الزراعية بقرية بشاير الخير 2

الوادي الجديد - ماهر البهنساوى

أعلن جهاد المتولي رئيس مركز ومدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، عن إجراء القرعة العلنية لتسليم قطع الأراضي الزراعية على المستفيدين بقرية بشاير الخير 2، وذلك نفيذًا لتوجيهات اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، وبحضور ابراهيم بركة سكرتير عام المحافظة المساعد، و أحمد محمد عبد الحميد، رئيس قرية المنيرة.

واكد المتولى أن الهدف من هذه القرعة هو دعم التنمية الزراعية وتوفير فرص عمل حقيقية للمستفيدين، ما يعزز من استقرار الأهالي ويخدم المصلحة العامة، حيث أجريت القرعة بشفافية تامة، وسط متابعة دقيقة من الجهات المختصة، لتأكيد الالتزام بالمعايير وتوجيهات القيادة السياسية وضمن خطة المحافظة لتطوير القطاع الزراعي وتحقيق تنمية شاملة تتماشى مع رؤية مصر 2030.



