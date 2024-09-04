حملات لإزالة التعديات على أملاك الدولة بحي العامرية اول بالإسكندرية

الإسكندرية -أحمد الزغبي

شن حى العامرية اول لإسكندرية، حملات مكبرة، وذلك فى إطار تكليفات الفريق أحمد خالد حسن محافظ الإسكندرية للأجهزة التنفيذية بالمحافظة، بمواصلة ازالة التعديات على أراضي أملاك الدولة، والتصدى بكل حزم لظاهرة البناء المخالف، وضرورة التنسيق بين جميع الأجهزة التنفيذية، لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة، ضمن الموجة 23 حيث قام حى العامرية أول برئاسة السيد موسي رئيس الحي، بتنفيذ حملات مكبرة تمت خلالها تنفيذ 4 قرارات لبناء مخالف.

وأعلن حى العامرية أول، أنه تم الدفع بحملة مكبرة بالتزامن مع انطلاق الموجة الـ23 لإزالة التعديات على أملاك وأراضي الدولة والأراضى الزراعية طبقا لخطة التنفيذ، حيث تم الدفع بحملات مكبرة، بتواجد قوات الأمن ،وسكرتير عام الحي والادارات المعنية .



وأسفرت الحملات عن تنفيذ القرارات الآتية :-

1-تم تنفيذ القرار رقم 255 لسنة 2024 وهو عبارة عن أعمدة وحوائط بالعامرية تم إزالتها بالكامل.

2-تم تنفيذ القرار رقم 219 لسنة 2024 بمنطقة العامرية وهو عبارة عن أعمدة دور أرضي تم إزالتها بالكامل

3-تم تنفيذ القرار رقم 139 لسنة 2024 بمنطقة النهضة قرية طيبة ٢ وهو عبارة أسوار بالطوب الأبيض وتمت الإزالة

4-تم تنفيذ القرار رقم 56 لسنة 2024 وهو عبارة عن تندة حديد بقرية البيضا مهندسين بالنهضة وتمت الإزالة، ولازالت الحملات قائمة والمتابعة مستمرة للتصدي للمخالفات بنطاق الحي لاستعادة الانضباط وفرض القانون .



ازالة بناء مخالف في العامرية اول بالاسكندرية



حملات ازالة التعديات حي العامرية اول بالاسكندرية



حملات ضمن الموجة 23 لإزالة التعديات على أملاك الدولة بالإسكندرية



