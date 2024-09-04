جلسات تشاور واستماع لاعتماد وتحديث المخطط الاستراتيجى لمدينة المنيا

المنيا - حسن عبد الغفار

عقدت بديوان مجلس مدينة المنيا، برئاسة عامر طه رئيس مجلس مدينة المنيا، جلسة التشاور والاستماع لاعتماد تحديث المخطط الاستراتيجى لمدينة المنيا، بحضور أعضاء مجلس النواب، ومديرى التخطيط العمرانى بديوان عام المحافظة والوحدة المحلية والقيادات التنفيذية والشبابية بالمحافظة.

وقال مدير المكتب العربى للاستثمار والمكلف بإعداد الدراسة بانتهاء مراحل الدراسة، إنه تمت دراسة الوضع الراهن وتم وضع رؤية للمخطط بأهداف التنمية المستدامة مصر 2030، لأن مدينة المنيا تعد عاصمة للمحافظة وأيضا عاصمة إقليم شمال الصعيد.

وعن اعتماد الحيز العمرانى المقترح لمدينة المنيا، تمت إضافة مساحات لاستيعاب الاحتياجات من الإسكان والمشروعات الخدمية وإضافة نطاقات التصالح حول المدينة وإضافة المبانى الملتحمة بالكتلة السكنية للمدينة وخارج الحيز العمرانى.

وأضاف مدير المكتب العربى للاستثمار أن مدينة المنيا تعد عروس الصعيد مدينة حضرية ذات مقومات سياحية كما تتعدد بها الأنشطة الاقتصادية والزراعية والصناعية وعن التطوير بالقطاعات الخدمية، ففى قطاع السكان مشروع تطوير المناطق العشوائية، وإنشاء وحدات إسكان لسد الاحتياح، وعن القطاع الاقتصادى إنشاء مشروعات استزراع سمكى وإنتاج دواجن وإستبدال الرى بالغمر بأساليب الرى الحديثة وعن قطاع الطرق والنقل، سوف يتم نقل مواقف النقل الجماعى خارج الحيز العمرانى، وكذلك مشروع إنشاء محور عرضى على امتداد كوبرى المنيا يربط بين الطريق الصحراوى الشرقى بالغربى ورفع كفاءة مواقف النقل الجماعى.

فيما أكد عامر طه رئيس المدينة بأن مدينة المنيا تعد من المحافظات الزراعية والاقتصادية الهامة وأيضاً السياحية، وإحدى محافظات مصر التى شهدت جميع العصور المصرية كالعصر البطلمى والرومانى والقبطى والإسلامي، وأنها من محافظات مصر التى خلدت فيها أثار عظيمة وخالدة فى كل مكان.