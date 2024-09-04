اليوم السابع
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تشييع جثمانى سائقين من قنا لقيا مصرعهما فى حادث تصادم بالأقصر

الأربعاء، 04 سبتمبر 2024 08:42 م
تشييع جثمانى سائقين من قنا لقيا مصرعهما فى حادث تصادم بالأقصر تشييع جثماني سائقين من قنا
قنا صابر سعيد

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تشييع عدد من أهالي بندر قنا ومركز قوص جنوب قنا جثماني سائقين لقيا مصرعهما في حادث تصادم سيارة محملة بالأسماك وأخرى بالأدوية في حادث تصادم أمام قرية المساوية بالأقصر.

وكان قد لقى شابان  مصرعهما بمحافظة الأقصر، في حادث تصادم سيارتين محملتين بالأسماك والأدوية على الطريق الصحراوى الغربى أمام قرية المساوية التابعة لمركز ومدينة إسنا، وتم نقل جثامين المتوفين إلى مشرحة مستشفى طيبة التخصصي، لفحصهما والتصريح من النيابة بالدفن وتسليمهم لذويهما.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الأقصر، إخطاراً من غرفة العمليات بوقوع حادث تصادم على الصحراوى الغربى أمام قرية المساوية التابعة لمركز ومدينة إسنا، يفيد بوقوع حادث تصادم سيارتين إحداهما محملة بالأدوية والثانية محملة بالأسماك، مما أسفر عن مصرع كل من "أيمن جمال" 36 سنة مقيم بمدينة قوص في محافظة قنا، و"رامى مبارك" 33 سنة، مقيم بمحافظة قنا.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات وتشييع جثماني السائقين.


 







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