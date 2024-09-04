تشكيل لجنة هندسية لمعاينة العقارات المجاورة لمنزل مدينة نصر المنهار

كتب عبد الرحمن سيد

شكلت الأجهزة المعنية لجنة هندسية لمعاينة العقارات المجاورة لموقع انهيار منزل بمدينة نصر وفحصهم تحسبا لوجود أى شروخ أو تأثرها نتيجة لانهيار العقار.

ويكثف رجال المباحث من جهودهم للقبض على مقاول وصاحب عقار مدينة نصر المنهار لاستجوابهم والتحقيق معهم فى الواقعة .

ويستكمل رجال الحماية المدنية بالقاهرة، البحث عن 3 ضحايا أسفل عقار مدينة نصر المنهار لاستخراجهم وسط تمركز سيارات الاسعاف بموقع الحادث .

كان عقار مكون من 6 طوابق بمدينة نصر فى القاهرة انهار أمس، وعلى الفور انتقلت سيارات الحماية المدنية إلى موقع الحادث وبصحبتهم الأوناش لرفع حطام العقار والبحث عن مفقودين من عدمه.

تلقت غرفة النجدة فى القاهرة بلاغا بـ انهيار عقار بمدينة نصر، وانتقلت الأجهزة الأمنية والتنفيذية إلى مكان البلاغ، وتبين من خلال المعاينة الأولية أن عقار مكون من 6 طوابق تعرض للانهيار، وتم الاستعانة برجال الحماية المدنية لـ إزالة ورفع الأنقاض، وتواجدت عدد من سيارات الإسعاف بمكان الواقعة.