تدشين النسخة الثامنة لمسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والابتهال

بورسعيد - محمد عزام

التقى اللواء محب حبشى، محافظ بورسعيد، بأعضاء اللجنة العليا المنظمة لمسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والابتهال الدينى، وذلك للإعلان عن بدء خطوات إقامة النسخة الثامنة، والتى تحمل اسم القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوى رحمه الله، وذلك بعد موافقة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء والذى تقام المسابقة تحت رعايته.



وحضر من اللجنة العليا الإعلامى عادل مصيلحى المدير التنفيذى والمشرف العام، والدكتور عبد الكريم صالح رئيس لجنة مراجعة المصحف بالأزهر الشريف، والدكتور حسام صقر قائد فريق الانشاد الدينى بالأوبرا وعضو هيئة التحكيم، والدكتور أحمد عبده منشد العرب، والإعلامى أحمد الهندى، والإعلامى أيمن عبد الهادى المنسق الإعلامي.

ووجه اللواء محب حبشى، ببدء الخطوات الفعلية وانطلاق للمسابقة، قائلا: "على بركة الله نعلن انطلاق مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والابتهال الدينى"، مؤكدا على حرصه الشديد على استمرار مسابقة بورسعيد كونها واحدة من أهم مسابقات القرآن الكريم حول العالم، وشدد على ضرورة توسيع قاعدة المسابقة المحلية، موضحًا أن الهدف زيادة عدد حفظة القرآن الكريم، وبناء أجيال من القراء والحفظة والمبتهلين.

وتم الاتفاق على أن يتم فتح باب التقديم للمسابقة المحلية المؤهلة للدولية يوم 15 من شهر 9 الجارى، وذلك لـ 3 الاف متسابق، على أن تعلن النتائج أول ديسمبر القادم، ويتم فتح باب التقديم للمسابقة الدولية اول 20 يوما من شهر أكتوبر، وتبدأ المنافسات الدولية فى المسابقة يوم 24 من شهر يناير من عام 2025، وتبدأ الفاعليات بصلاة الجمعة بمشاركة عدد من الوزراء، ويتضمن اليوم اقامة حفل الافتتاح، وتستمر المنافسات لمدة 5 أيام، ويقام حفل الختام وإعلان الفائزين وتوزيع الجوائز يوم 28 من شهر يناير، وتغادر الوفود الاجنبية يوم 29.



ومن جانبه أكد اللواء محب حبشى محافظ بورسعيد، على أن مسابقة الفائزون من أفضل الأعمال عند الله لأنها تستهدف الحافظين لكتابه وكذلك المبدعين فى الابتهال الدينى، مؤكدا على أن المسابقة تكون فرصة عظيمة لتبادل الثقافات وحتى يرى المشاركون من دول العالم إنجازات الدولة المصرية، كما أنها تدعم ملف السياحة الدينية.



ومن جانبه أكد الإعلامى عادل مصيلحى المدير التنفيذى والمشرف العام على مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والابتهال الديني- الفائزون أن المسابقة حققت نجاحا كبيرا فى دورتها السابعة، وشهدت أولى اجتماعات الرابطة العالمية للمسابقات الدولية، كما أنها شهدت منافسات ممثلين لـ 70 دولة.



وأشاد بحرص اللواء محب حبشى على استكمالها، وحرصة الشديد على القرآن الكريم والحافظين والمبتهلين، مؤكدا أن اللجنة العليا سوف تبذل قصارى الجهد من أجل خروج النسخة الثامنة على الوجه الأمثل.



وجاء اللقاء بحضور الدكتور منصور بكرى السكرتير العام، واللواء عمرو فكرى السكرتير العام المساعد، واللواء محمد الحسينى مدير الجهاز التنفيذى، والشيخ جمال عواد وكيل وزارة الأوقاف، ومحمد عبد العزيز مدير مديرية الشباب والرياضة، والدكتور محمد عبد التواب وكيل وزارة التعليم، الدكتور ياسر علام منطقة بورسعيد الأزهرية، وعدد من القيادات التنفيذية.