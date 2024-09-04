بيان هام من جامعة القاهرة حول واقعة انتحار طالب كلية الطب في المدينة الجامعية

محمد صبحى

نعت جامعة القاهرة الطالب عمر محمد طلبه محمد المقيد بالفرقة الثالثة بكلية الطب البشري، والذي أقدم على التخلص من حياته بالمدينة الجامعية للطلبة بمنطقة بين السريات خلال فترة أدائه امتحانات الدور الثاني.

وفور علمها بالواقعة، سارعت إدارة الجامعة بإبلاغ الأجهزة المعنية، كما قام رئيس الجامعة على الفور بتكليف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب بعمل مذكرة تفصيلية حول الواقعة والوقوف على ملابساتها، وقد تأشر عليها- بمجرد الانتهاء منها - بإحالة الموضوع إلى التحقيق الإداري لدى الإدارة المركزية للشئون القانونية بالجامعة.

وأكدت إدارة الجامعة انها لن تتنوانى عن اتخاذ الإجراءات واجبة الاتباع للتعامل مع مثل هذه الوقائع، وعلى ضوء ما تسفر عنه التحقيقات الجارية داخل الجامعة أو لدى جهات الاختصاص.

وأكدت جامعة القاهرة حرصها على تقديم خدمات الدعم النفسي لكل من يحتاج إليها من منسوبي الجامعة في وجود المراكز الخدمية التي تأسست منذ عدة سنوات لهذا الغرض.



