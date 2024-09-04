انطلاق قافلة "بين الناس" الطبية بقرية القصيمة بوسط سيناء ضمن "100 يوم صحة"

شمال سيناء - محمد حسين

انطلقت اليوم الأربعاء، في قرية القسيمة بوسط سيناء فعاليات قافلة "بين الناس" الطبية المجانية، وذلك ضمن مبادرة "100 يوم صحة" و"حياة كريمة" التي أطلقها رئيس الجمهورية.

وتهدف القافلة إلى تقديم الخدمات الطبية والكشف المجاني لسكان القرية والمناطق المجاورة.

وأكد الدكتور أحمد سمير بدر، مدير مديرية الشؤون الصحية بشمال سيناء، أن هذه القافلة تأتي في إطار حرص المديرية على إعطاء الأولوية للعناية بالقري البعيدة والمناطق الأكثر احتياجًا.

تستمر القافلة لمدة يومين لتقديم خدمات طبية تشمل الكشف والعلاج في مختلف التخصصات، منها الجراحة العامة وأمراض الباطنة وطب الأطفال والنساء والولادة.

وأشار الدكتور أسامة سالم، وكيل مديرية الصحة بالمحافظة، إلى أن توجيهات مدير المديرية، الدكتور أحمد بدر، كانت واضحة بتفعيل دور إدارة القوافل لخدمة المواطنين في القرى النائية والتجمعات البعيدة بوسط سيناء.

وأضاف الدكتور أحمد حسانين، منسق عام القوافل، أن هذه القوافل مستمرة في انطلاقها لتحقيق الهدف المرجو بتوفير الرعاية الصحية للمواطنين في أماكن سكنهم.

ويذكر أنه سبق وأعلنت مديرية الشئون الصحية بمحافظة شمال سيناء عن بدء تفعيل تشغيل العيادات الخارجية بمستشفى العريش العام خلال الفترة المسائية.

يأتي هذا القرار بتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، ومتابعة من اللواء خالد مجاور، محافظ شمال سيناء.



وفقًا للدكتور أحمد سمير بدر، مدير مديرية الشئون الصحية بشمال سيناء، فإن تفعيل تشغيل العيادات الخارجية في مستشفى العريش العام خلال الفترة المسائية يأتي استنادًا إلى قرار وزير الصحة رقم 471 لسنة 2022.

هذا القرار يهدف إلى توفير خدمات طبية متكاملة لجميع المواطنين في فترتين صباحية ومسائية، لضمان وصول الرعاية الصحية إلى أكبر شريحة ممكنة من السكان.