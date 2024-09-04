الهيئة العربية للتصنيع توقع مذكرة تفاهم مشترك مع شركة تيلى ويند العالمية

كتب زكى القاضى

خطوات ناجحة وفقا لرؤية واضحة تنتهجها الهيئة العربية للتصنيع لجذب الإستثمارات المشتركة وتعزيز التعاون مع الشركات العالمية.

وفي اطار هذا وفعاليات اليوم الثاني للمشاركة الناجحة للعربية للتصنيع في معرض مصر الدولي للطيران والفضاء 2024 بمدينة العلمين الجديدة، تم اليوم توقيع مذكرة تفاهم وتعاون مشترك بين الشركة العربية البريطانية للصناعات الديناميكية ABD التابعة للهيئة العربية للتصنيع ,وشركة تيلي ويند للإلكترونيات المحدودة العالمية، حيث وقع المذكرة عن الهيئة العربية للتصنيع , اللواء مهندس "ياسر عطية" رئيس مجلس إدارة الشركة العربية البريطانية للصناعات الديناميكية ABD، ومن جانب الشركة، دكتور "أشرف زاهر" المدير التنفيذى لشركة تيلي ويند للإلكترونيات المحدودة العالمية.

خلال توقيع مذكرة التفاهم، أعرب اللواء أ. ح مهندس "مختار عبد اللطيف" رئيس الهيئة العربية للتصنيع عن تقديره للتعاون مع شركة تيلي ويند للإلكترونيات المحدودة العالمية, موضحا أن مجالات التعاون تتضمن تصنيع نظم دفاعية متطورة، من خلال الإستفادة بالإمكانيات التصنيعية المتطورة بشركة ABD التابعة للهيئة العربية للتصنيع.

وأشار إلى اننا ننتطلع أن تكون مصانع الهيئة العربية للتصنيع محورا لتعزيز أوجه التعاون والشراكة وتبادل الخبرات مع منظومة شركات الصناعات الدفاعية التايوانية، لتلبية كافة الاحتياجات المحلية والدول العربية والأفريقية الشقيقة والصديقة، موضحا أن الهيئة لا تزال تتمتع بصفتها الدولية وترحب بعقد الشراكات مع كبرى الشركات العالمية.

من جانبه، أعرب دكتور "أشرف زاهر" المدير التنفيذي لشركة تيلى ويند للإلكترونيات المحدودة العالمية عن اعتزازه بالتعاون وعقد الشراكات مع الهيئة العربية للتصنيع، الرائدة فى العديد من الصناعات الدفاعية بالدول العربية والأفريقية، مؤكدا أن مذكرة التفاهم الموقعة اليوم بداية لمزيد من أوجه التعاون مع الهيئة العربية للتصنيع في العديد من الصناعات الدفاعية المتطورة.